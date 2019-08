Ob die strengen Auflagen nun aber auch fachgerecht umgesetzt werden, wird die Zukunft zeigen. „Eine neuerliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebes der Güllebehälter wird in Evidenz gehalten“, so die Behördenvertreter. Die Anrainer können also vorerst sprichwörtlich aufatmen. „Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Zustand lange anhält. Wir haben immer wieder schlechte Luft“, sagt eine betroffene Anrainerin.