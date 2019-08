Straka vor Woods

Immerhin noch besser als US-Superstar Tiger Woods (75 Schläge) als 116. Beim ersten Play-off-Turnier in Jersey City sind die besten 125 Profis der FedExCup-Rangliste am Start. Für die besten 70 des Rankings geht es dann vom 15. bis 18. August beim zweiten Event in Medinah weiter. Das Finale wird eine Woche später in Atlanta ausgespielt. Der Sieger der Tour Championship im East Lake Golf Club kassiert dann einen Bonus von 15 Millionen Dollar.