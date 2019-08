Immer öfter war der Wiener zu einer der letzten Telefonzellen in der Schönbrunner Straße gelaufen und hatte sich durch beängstigende Anrufe bemerkbar gemacht. Weil er so leise in den Hörer lispelte, machten die Kriminalisten unter dem Fahndungsspitznamen „Der Flüsterer“ auf ihn Jagd.