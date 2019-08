Schon in Homers Epos war es der Jagdhund Argos, der als Einziger den nach langer Irrfahrt heimgekehrten Odysseus wiedererkannte. Wann genau die Domestizierung des Hundes zum Haustier begann, ist umstritten unter den Wissenschaftern. Unumstritten ist jedoch die Rolle des Hundes. Der treue Gefährte ist das beliebteste Haustier. In ganz Österreich tummeln sich 548.500 gemeldete Schäferhunde, Golden Retriever & Co. Ihre tatsächliche Zahl wird auf 665.000 geschätzt. Im Burgenland sind es fast 33.000 „Bellos“, um 14 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.