Knapp 30 Werke von Salzburger Berufsfotografen sind seit April in ganz Salzburg unterwegs - von Zell am See bis Seekirchen. Die großformatigen Fotografien sind an Sitzbänken angebracht, die die Besucher zum Verweilen und Genießen der Werke einladen. Die Fotografien zeigen Menschen in ihrer Vielfalt und erzählen auch Geschichten. „Die Bilder machen deutlich, dass es keine gleichen Menschen gibt. Jeder ist anders. Und mit der Kunst, Details wie Augen, Hände oder Haare in Szene zu setzen, bilden die Fotografen diese Vielfalt ab“, erklärt Innungsmeister Gerhard Sulzer.