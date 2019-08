Ein seit 4. August vermisster Wanderer aus Deutschland ist am Donnerstag in Bad Gastein tot aufgefunden worden. Der 57-Jährige war in Sportgastein zu einer Bergtour aufgebrochen. Laut Polizei dürfte er bei einem Gratabbruch über felsiges Gelände gestürzt sein. Seine Leiche wurde während eines Suchflugs bei den Filzenkämmfelsen entdeckt und mit Hilfe der Alpinpolizei geborgen.