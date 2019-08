Tödlicher Absturz auf der Nordkette

Ähnlich tragische Szenen ereigneten sich auf der Nordkette im Bereich „Frau Hitt“. Zwei 27-jährige Deutsche starteten am Dienstag in Reith bei Seefeld eine mehrtägige Hüttentour im Karwendelgebirge. Im Zuge dessen begaben sie sich am Donnerstag vom Solsteinhaus weiter in Richtung Pfeishütte. In der Mittagszeit überquerten die beiden Frauen den „Frau-Hitt-Sattel“ und wollten weiter in Richtung Seegrube gehen.