„Da sind zwei Tiger in der Wohnung.“ Was zunächst nach einem dummen Witz eines Scherzboldes klingt, sollte sich für die Polizei am Donnerstagabend in Niederösterreich als die pure Wahrheit herausstellen. Als Beamte in der betreffenden Wohnung Nachschau hielten, entdeckten sie tatsächlich zwei Tigerbabys, die dicht aneinandergekuschelt unter einer Wärmelampe lagen.