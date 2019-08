Wiener Balkan-Szene erlebt erneut Aufschwung

Toni Juric ist in der Balkan-Szene kein Unbekannter. Nicht nur in Wien kennt man ihn, denn er hat zahlreiche Stars wie Jelena Karleusa und viele mehr in die Stadt geholt, um den Partytigern ultimative Events zu bieten. Begonnen hat er als Barkeeper und schaffte den Sprung zum Clubchef. Lange Zeit war er im Club Village (10., Daumegasse 11) tätig, wo er den Gästen ans Herz gewachsen ist. Danach erschuf er das „The Hill“ und kümmerte sich anschließend um das „Prestige“. Einige Monate war es dann still um Toni. Er zog sich aus dem Nachtleben zurück und legte eine Pause ein. Zwar hatte er noch das ein oder andere Projekt, doch das erfüllte den Wiener nicht. Immer wieder gab es die Überlegung, in das Nightlife zurückzukehren und siehe da: Endlich ist es soweit. Kürzlich verkündete Toni via Social Media sein Comeback. Und zwar gleich in drei Locations!