Schon damals hatte Brad Pitt ein wildes Leben geführt, wie der Schauspieler vor einiger Zeit selbst in einem Interview mit dem „GQ“-Magazin verriet. „Sie haben dann auch ihn ins ‚Purifikations-Programm‘ gesteckt. Dabei wurden die Teilnehmer mit Vitaminen vollgepumpt, ehe sie in der Sauna dann fünf Stunden am Tag schwitzen mussten.“