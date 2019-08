Für Schwachstellen, die in Voraus-Versionen neuer Betriebssysteme gefunden werden, legt Apple noch einmal 50 Prozent drauf, wie der zuständige Manager Ivan Krstic in der Nacht auf Freitag auf der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas ankündigte. Zudem sollen Experten vom kommenden Jahr an für ihre Nachforschungen speziell vorbereitete iPhones mit freierem Zugang zum System als in Verbrauchergeräten bekommen können.