Einmal mehr hoch her gehen wird es am Samstagabend beim Stanglwirt in Going. Der Grund: Jean-Claude Juncker, seines Zeichens (noch bis 1. September) Präsident der Europäischen Kommission, erhält den Großen Tiroler Adler-Orden verliehen – landesüblicher Empfang, Aufmarsch der Bundesmusikkapelle und Schützen aus Going sowie Abordnungen der Tiroler Traditionsverbände inklusive. Bei diesem Orden handelt es sich um eine vom Tiroler Landtag per Gesetz vom 29. Mai 1970 geschaffene Auszeichnung.