Nur fünf Spenden insgesamt bislang eingetragen

Nach einem Monat herrscht auf der zur Veröffentlichung eingerichteten Homepage des Rechnungshofs allerdings noch gähnende Leere. Nur die NEOS (8500 Euro), die Grünen (8400 Euro) und - am Freitag - die Kleinpartei „Der Wandel“ (und zwar 6000 Euro von Geschäftsführerin Daniela Platsch) haben Spenden gemeldet. In Summe wurden damit seit Inkrafttreten der neuen Spendenregeln am 9. Juli rund 29.000 Euro an Großspenden veröffentlicht. Abgesehen von diesen insgesamt fünf Spenden (Stand: Freitagnachmittag) findet sich dort nichts. Bei der ÖVP, die im Wahljahr 2017 um diese Zeit schon eine Million Euro an Wahlkampfspenden eingeworben hatte, steht der Zähler heuer auf null Euro. Auch SPÖ und FPÖ haben noch nichts gemeldet.