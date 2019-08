Die Helfer der Feuerwehren Perwolfing und Rohrbach wurden in den frühen Abendstunden in die Molkereistraße gerufen. Ein Brand war laut dem Besitzer in dem Gebäude ausgebrochen, beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer von außen jedoch „nicht zu lokalisieren“, hieß es. Wie gefährlich sich der Einsatz gestalten sollte, wurde nur Augenblicke später klar - so erklärte der Hausbesitzer, „dass auch pyrotechnische Gegenstände am Dachboden gelagert werden“, so Harringer.