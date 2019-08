Lewis Hamilton sorgt wenige Tage nach seinem Sieg in Ungarn mit einem Posting für Aufsehen. In diesem sprach der WM-Leader von „Leuten, die versuchen, den Namen von denen zu beschädigen, die erfolgreich sind, um ihre gescheiterte Karriere am Leben zu halten.“ Viele sind sich sicher: Damit meinte der Brite seinen Ex-Teamkollegen, Nico Rosberg, der ihn zuletzt ordentlich kritisierte.