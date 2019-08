Brisant: Grüneis war bis vor zwei Monaten eigentlich noch in Schmids Team vorgesehen: „Schade. Aber ich bin von meinem Konzept überzeugt.“ Details verrät der Wiener, der mit seinem Millionen-Unternehmen IMMOunited ein Premium-Sponsor samt Loge in Hütteldorf ist, nicht: „Ich will es zuerst dem Wahl-Komitee präsentieren, sie sollen entscheiden, was für Rapid am besten ist.“ Wobei sich auch Schmid gegen eine Kampfabstimmung ausspricht: „Das würde Rapid spalten, schadet nur.“ Aber er betont: „Ich bin als Einziger in alle Richtungen unabhängig. Zeitlich, politisch, finanziell. Rapid ist ein Fulltime-Job.“ Er könnte ihn sich leisten.