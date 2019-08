„Strategisches Grundwasser“

Ganz grundsätzlich warnen die in der AG Böhmerwaldwasser versammelten Bürger und Bürgerinnen laut Pühringer: „Diese 200 Meter-Bohrung zapft strategisches Tiefenwasser an, das nach Atomunfällen oder anderen Verunreinigungen oben an der Oberfläche noch Jahrzehnte nicht verunreinigt wäre.“ Die Genehmigung stehe daher im krassen Widerspruch sowohl zu oberösterreichischen landespolitischer Bekenntnissen und Interessen (also auch öffentlicher Interessen!), als auch zu den Interessen des Bundes (Schutz der Wasserreserven Österreichs).