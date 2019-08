Evenepoel, der im vergangenen September in Innsbruck Doppel-Weltmeister der Junioren geworden war, triumphierte bei der EM in der Elite-Kategorie. „Vergangene Woche San Sebastian und jetzt das. Ich kann es nicht glauben“, sagte der 19-Jährige, der am Wochenende ein WorldTour-Rennen nach einer Solofahrt gewonnen hatte. Er widmete den Erfolg zwei heuer in Rennen tödlich verunglückten Landsleuten, dem 19-jährigen Stef Loos und dem 22-jährigen Bjorg Lambrecht. Loos war im März gestorben, Lambrecht vor wenigen Tagen. „Der Sieg ist für die zwei da oben“, sagte Evenepoel.