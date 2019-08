„Wir konnten uns in der letzten Begegnung bereits in vielen Bereichen deutlich steigern und haben einen erkennbaren Entwicklungsschritt gemacht“, blickt der Däne auf das 4:4 bei Austria Klagenfurt zurück. In Lafnitz erwartet der 40-Jährige eine schwierige Partie: „Es wird ein heißes Match, zumal die Steirer sehr körperbetont spielen.“