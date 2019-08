Seinen Traum, in der vorderen Hälfte des Klassements zu landen, konnte sich Johannes Hirschbichler mit Rang 23 bei 34 gestarteten Sportlern beim EM-Zeitfahren in Alkmaar (Hol) zwar nicht erfüllen, dennoch war der 26-Jährige nicht unzufrieden. „Auf den letzten vier Kilometern habe ich sicher noch etwas an Zeit liegen lassen, aber generell passt das schon“ erklärte der Weißbacher. „Es war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis mit dem österreichischen Nationalteam-Trikot bei einer Europameisterschaft an den Start gehen zu dürfen.“