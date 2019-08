Ältere Einwohner Niederndorfs erzählen, dass früher nach heftigen Wetterkapriolen ein kleiner, temporärer See entstand, den die Jugend sogar mit Booten und Flossen befuhr. Sebastian Schmid appelliert nun an die Gemeindepolitik, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, damit endlich Klarheit in dieser Thematik herrscht. Hilfe und Unterstützung erhofft er sich hierbei vom freiheitlichen Kufsteiner Landtagsabgeordneten Christofer Ranzmaier.