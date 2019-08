KRONEHIT klare Nummer eins

Für eine Sensation in der Radiolandschaft sorgte jetzt KRONEHIT: Zum ersten Mal liegt Österreichs erfolgreichstes Privatradio in der jungen Zielgruppe der 10- bis 29-Jährigen in Wien vor dem öffentlich-rechtlichen Popsender Ö3 - und das mit großem Abstand.