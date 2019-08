Es war Rettung in nahezu letzter Sekunde. Dank des Geschicks und des Einfallsreichtums der Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Vasoldsberg und Gössendorf in der Steiermark konnte das Leben von Pferd „Sir John“ gerettet werden. Das an Verdauungsstörungen leidende Tier hatte es zuletzt nicht mehr aus eigener Kraft auf die Beine geschafft, dem Pferd drohte das Einschläfern, doch so schnell wollten Besitzer und Helfer nicht aufgeben.