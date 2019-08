Schattenspender fehlen über den Flüssen

Einen See kann man natürlich nicht beschatten, aber an und über Fließgewässern würde Bewuchs als Schattenspender schon helfen.Ebenso alles, was der Beschleunigung des Wasserflusses und der Vertiefung dient. „Wichtig sind auch Maßnahmen zur Erhaltung und Sanierung der kühlenden Grundwasserreserven“, betont Franz Überwimmer, Chef des „Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans“ des Landes: „Den Klimawandel bekommen wir mit den Maßnahmen an und in unseren Gewässern natürlich nicht in den Griff. Aber wir können einen gewissen Ausgleich zu seinen Auswirkungen schaffen.“