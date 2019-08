Die Regionalliga legte mit echten Torfestivals los: 5,2 Goals im Schnitt waren es in Runde eins, 4,8 in Runde zwei – und zwar pro Partie! Die „Krone“ fragte bei Trainern nach, warum das Visier derzeit so offen ist. Bevor Freitagabend schon vier der fünf Drittrunden-Partien ins Haus stehen.