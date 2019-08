BMW

Die Münchener werden gleich zwei wichtige Volumenmodelle jeweils in Neuauflagen vorstellen. So feiert die dritte Generation des Kompaktmodells 1er seine Messe-Premiere. Der macht vieles anders als die Vorgänger. Unter anderem wurde die mindestens 29.450 Euro teure Neuauflage auf eine Front- statt der traditionellen Heckantriebsplattform gestellt. Zudem wird es ihn nur noch mit vier Einstiegstüren geben. Ebenfalls neu ist der 3er Touring, der künftig einen 500 bis 1.500 Liter fassenden, variablen Kofferraum bieten wird. Auch die Preise sind schon bekannt: Ab 44.000 Euro geht es los. Sportlicher Höhepunkt wird der M8 sein, der in seiner stärksten Ausbaustufe mehr als 600 PS aus einem doppelt aufgeladenen V8-Benziner kitzeln wird. Außerdem zeigt BMW noch den X6, der im November 2019 auf den Markt kommt. Der Allradriese mit Coupédach ist in der Länge auf 4,94 und in der Breite auf 2,0 Meter gewachsen. Das Leistungsspektrum der Diesel und Benziner reicht von 265 PS bis 530 PS.