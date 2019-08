Überfallsartig und mitten in der Urlaubszeit wird am Montag die Polizeiinspektion Gersthofer Straße in Wien-Währing geschlossen. Jetzt läuten auch in Simmering alle Alarmglocken. Denn nach Plan ist die Station Sängergasse ebenfalls für die Schließung vorgesehen, dabei wächst gerade dieses Gebiet im 11. Bezirk enorm.