„Es ist nicht so einfach. Aber die 25 Prozent Radanteil am Gesamtverkehr sind das große Ziel, auf das wir hinarbeiten“, so Berthold. Deswegen stehen heuer und die nächsten Jahre jeweils zwei Millionen Euro für Sanierung und Ausbau des Netzes zur Verfügung. Das ist doppelt so viel wie in den vergangenen Jahren.