Am Mittwoch nächster Woche tagt der Wohnbauförderungsbeirat. Dort wird Klambauer eine Gesetzesnovelle vorlegen, die sogenanntes abgespecktes Bauen ermöglichen soll. Dann geht das Gesetz in Begutachtung. Laut ÖVP und Neos soll es Anfang 2020 in Kraft treten, zumindest fünf Jahre gelten und dann evaluiert werden.