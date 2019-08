Wiener Dinnerclub kündigt letzte Veranstaltung an

„Es war einst ein Durchgang, der sowohl das Leben unter der Sonne mit dem Untergrund, als auch die Oper mit der anderen Straßenseite verbunden hat. Dem hungrigen Wiener nicht genug - wurde kurzerhand ein Dinnerclub daraus erschaffen - die Albertina Passage. Was nun folgt, das wird sich weisen, aber zuvor möchten wir noch, ein letztes Mal diese Stadt in diesen Hallen vereinen, um viel mehr als nur zu speisen. Ein letztes Mal wird dieser Ort in dieser Form bespielt und zwar vom falschen Hasen - Horst. Ein Club schließt einen anderen Club“, heißt es in der Veranstaltung in Facebook.