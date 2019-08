Der gebürtige Salzburger Detektiv Julian H., der als Begleiter der vermeintlichen russischen Oligarchin eine Schlüsselrolle in der Ibiza-Affäre gespielt haben soll, hat in dieser Woche „Die Zeit“ verklagt. Der Detektiv bestritt Details, die die deutsche Wochenzeitung über ihn berichtet hatte, und wollte eine einstweilige Verfügung erwirken. Mit Erfolg: Das Landgericht Berlin verpasste der Zeitung am Freitag einen Maulkorb.