Unfall wurde befürchtet

Der Mann war schon mehrmals abgängig gewesen, im Juni war allerdings befürchtet worden, dass er einen Unfall gehabt haben könnte. Zuletzt war er in der Weststeiermark gesehen worden, damals hatte er einen Trolley dabei. Der 63-Jährige dürfte sich in Florenz aufgehalten haben und hatte sich am Mittwoch beim Generalkonsulat in Mailand gemeldet. Die Personenfahndung sei somit widerrufen, teilte die Landespolizeidirektion mit.