Kultkinderfilm

Im Kultfilm „Kevin - Allein zu Haus“ spielte Culkin den achtjährigen Kevin McCallister, der das Haus seiner Familie vor zwei Einbrechern verteidigt, nachdem er dort von seinen Verwandten, die über die Feiertage nach Paris gefolgen sind, vergessen und alleingelassen wurde. Culkin verkörperte die Rolle zwei Jahre später erneut in dem „Kevin - Allein in New York“-Sequel und in den Jahren 1997, 2002 und 2012 gab es drei weitere Nachfolger, in denen das Trio jedoch nicht so überzeugen konnte, wie in den ersten zwei Blockbustern.