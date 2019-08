Mit 19 Jahren ist er bereits die unumschränkte Nummer eins im Angriff von Meister Red Bull Salzburg. Erling Haaland ist den großen Vorschusslorbeeren in der neuen Saison bisher gerecht geworden. Vier Pflichtspieltore hat der Norweger bereits erzielt. Auch in den internationalen Testspielen gegen Chelsea (3:5) und Real Madrid (0:1, Stimmen oben im Video) schlug er sich achtbar. Haaland tauschte am Mittwoch seine Dress mit einem seiner Helden.