In engen Kurven wirken extreme Kräfte auf Kunstflug-Piloten - für kurze Zeit werden sie dabei mehrere hundert Kilo schwer. Ein sogenannter „G-Anzug“ sowie Sauerstoff aus der Atemmaske hilft dabei, den Blutkreislauf zu stabilisieren - und somit den Piloten vor einem tödlichen „Blackout“, also einer Bewusstlosigkeit zu schützen. Oberstleutnant Dieter Springer von den österreichischen Luftstreitkräften erklärt im „Krone“-Interview an seinem eigenen G-Anzug, wie die ausgeklügelten Druckluftsysteme finktionieren funktionieren.