Letzten Endes sind fünf österreichische Teams am Donnerstag in die K.-o.-Phase der Beachvolleyball-EM in Moskau aufgestiegen! Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Alexander Huber/Christoph Dressler und Martin Ermacora/Moritz Pristauz kamen dank ihrer jeweils zweiten Erfolge bereits früher in die Zwischenrunde. Am Abend folgten ihnen dann noch Robin Seidl/Philipp Waller und Clemens Doppler/Alexander Horst nach…