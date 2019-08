Wilde Szenen haben sich am Mittwoch vor einer Wohnung in der Stadt Salzburg abgespielt. Zwei junge Männer lauerten dem 27-jährigen Bewohner gegen 19.00 Uhr vor der Eingangstüre auf und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht, als dieser gerade das Haus verlassen wollte. Während der Mann gemeinsam mit einem 17-jährigen Besucher ins Freie flüchtete, drang das Duo in die Wohnung ein.