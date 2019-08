Was ist ein Knie-Airbag?

Je nach Fahrzeugklasse und Preis gehören viele Airbags heutzutage zum Serienumfang von Neuwagen. Frontairbags, Seitenairbags, Kopfairbags sind üblich. Ein Knie-Airbag kostet in der Regel Aufpreis. Er befindet sich unterhalb des Lenkrades und soll einerseits vor Verletzungen an den Beinen schützen, andererseits verhindern, dass der Fahrer bei einem Unfall unter dem Gurt durch in den Fußraum rutscht, was wiederum das Verletzungsrisiko an Kopf und Oberkörper erhöhen könnte.