Remedy Entertainment, die Schöpfer von „Max Payne“, haben einen neuen Trailer zu ihrem jüngsten Projekt „Control“ veröffentlicht. Der gewährt erste Einblicke in die Story und stellt die bizarren Wesen vor, mit denen sich der Spieler in dem Titel anlegt. Erscheinen soll „Control“ am 27. August für PC, PS4 und Xbox One.