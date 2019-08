„Vermutlich erstmals weltweit findet eine Kunstmesse an einem Flughafen statt“, glaubt der Veranstalter des neuen „exklusiven Treffpunkts für Sammler, Kunst- und Kulturfreunde“. Wolfgang Pelz hat von 2009 bis 2014 bereits die „Art Salzburg“ in der Residenz sowie in einer Halle im Hof Dietrichsruh der Universität (2014) ausgerichtet. „Die Innenstadt Salzburgs hält dem immensen Ansturm der Besucher im Festspielsommer nicht mehr stand“, wird Pelz nun in einer Aussendung zitiert.