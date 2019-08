Die Teilnehmer der Sat.1-TV-Show „Promi Big Brother“ werden in diesem Jahr erstmals in einer Campingplatz-Kulisse wohnen. Zwei große Zelte stehen für die Bewohner bereit. Neun von ihnen würden schon vorher auf dem Campingplatz einziehen, wie der Sender mitteilte. Am Freitag kämen die restlichen in der Livesendung (20.15 Uhr/Sat.1) hinzu.