Zwar sei die Zahl der Autos, die für Uber und andere Anbieter durch die Städte kurven, vergleichsweise gering. Die Zahl der gefahrenen Kilometer sei allerdings sehr hoch, was vor allem in Stadtzentren zu Staus führen könne. So komme beispielsweise im Zentrum der Silicon-Valley-Metropole San Francisco etwa jeder achte gefahrene Kilometer - 13,4 Prozent - durch Anbieter wie Uber oder Lyft zustande.