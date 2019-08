„Ich will was verändern“

„Ich will nicht, dass es so weiterläuft, wie es bis jetzt war. Ich will was verändern. Ich will das auf meine eigene Art und Weise machen“, sagte Neureuther in einem Interview des BR. „Ich will gar nicht so groß als Experte wirken, sondern will dem Zuschauer den Sport näher bringen. Neue Perspektiven aufzeigen und Emotionen wecken.“ Wir freuen uns darauf!