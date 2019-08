Tod am Familienanwesen

Saoirse Kennedy Hill hielt sich auf dem Familienanwesen ihrer 91-jährigen Großmutter Ethel Kennedy in Massachusetts auf, als sie am 1. August gefunden wurde. Sie wurde ins Spital gebracht und dort für tot erklärt. Ein toxologisches Gutachten soll klären, ob die junge Frau an einer Überdosis starb. Freunde deuteten gegenüber US-Medien mögliche Depressionen an.