Neuer Trend: Essbare Verpackungen aus Algen

Die Menschen verbrauchen zu viel Plastik. Langsam, aber sicher findet endlich ein Umdenken statt. Supermärkte geben keine Plastiksackerl für Obst her, die nicht kompostierbar sind. In Modegeschäften wird an der Kassa gefragt, ob man ein Sackerl benötigt, wenn ja, ist es kostenpflichtig. Doch diese Schritte sind viel zu klein. Eine Firma in Indonesien ist dann schon um einiges weiter: Sie stellt essbares Verpackungsmaterial aus 100 Prozent Algen her.