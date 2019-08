Abgesehen von der unter iOS 12 und iOS 13 (Beta) auftauchenden Fehlermeldung beeinträchtigt der inoffizielle Einbau eines neuen iPhone-Akkus die Funktionstüchtigkeit des Geräts in keiner Weise. Reparaturdienstleister sehen in der Fehlermeldung deshalb eine Schikane und „kundenfeindliches Verhalten“, das offenbar mit dem Ziel an den Tag gelegt wird, iPhone-Besitzer in offizielle Werkstätten zu lotsen, wo der Akkutausch womöglich teurer ist als beim Drittanbieter.