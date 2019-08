Haben Sie sich die Reaktionen der Kärntner Bevölkerung wohlwollender vorgestellt?

Der Stadionwald ist neben dem Anspruch, Österreichs größtes, jemals realisiertes Kunstprojekt im öffentlichen Raum zu sein, ja auch ein leises Mahnmal, das Klimawandel und den weltweiten Raubbau an der Natur ins Blickfeld rückt. Mit so viel Widerstand habe ich nicht gerechnet. Gerade weil das Projekt so punktgenau in die Zeit passt.