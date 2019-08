Red Bull Salzburg hat am Mittwoch Real Madrid Paroli geboten, 0:1 hieß es am Ende aus der Sicht der „Bullen“. Nach der knappen Niederlage gegen den Topklub war man stolz, ärgerte sich aber auch über den Gegentreffer, der direkt nach einer Ecke für die Salzburger fiel. Nun freuen sich die Salzburger aber auch auf die Champions League, in der Österreichs Serienmeister erstmals vertreten sein wird. Die Spieler sprachen bereits über ihre Wunschgegner. Was Albert Vallci, Andre Ramalho und auch Trainer Jesse Marsch nach dem Hit gegen Real im Interview mit krone.tv-Reporter Mario Drexler zu sagen hatten, sehen Sie oben im Video!