Ob Bestandsaufnahme oder Schädlingsbekämpfung; in der Landwirtschaft sollen vermehrt Drohnen eingesetzt werden. Die „Kärntner Krone“ berichtete bereits über ein Pilotprojekt. Um die Mini-„Agrarflieger“ autonom zu machen, forscht die Uni Klagenfurt mit der NASA am California Institute of Technology (Caltec) in Pasadena.