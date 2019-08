Flucht in Wohnung mit zwei Hunden

Die Rettung verlief nicht ohne Komplikationen. Zunächst versuchten die Feuerwehrleute, das Tier über ein Wohnungsfenster zu bergen. Die Katze flüchtete daraufhin über einen Balkon in eine Nachbarwohnung. Das war allerdings kein guter Rückzugsort, denn der betreffende Nachbar hatte zwei Hunde. Das Tier trat erneut den Rückzug an und ließ sich schließlich unverletzt von den Feuerwehrleuten bergen.